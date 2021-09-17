Явка на выборах в РФ в первый день голосования уже превысила 9%

Фото: Сергей Русанов/AP/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ на 16:00 в первый день голосования составляет 9,16%, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Об этом Памфилова заявила в информационном центре ЦИК РФ в пятницу.

Максимальная явка - в Чукотском АО, где раньше всех началось голосование, - 31,39%, в Чечне - 27,1%, в Тыве - 26,21%.

Минимальная явка, по словам Памфиловой, в Санкт-Петербурге - 3,72%, в Севастополе - 0,76%, в Москве - 0,48%.

"Это явка на участках для голосования, без учета явки по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ)", - уточнила Памфилова.

Она озвучила также данные по ДЭГ: в Курской области - 55,46%, Мурманская область - 59,27%, в Нижегородской области - 47,17%, в Ростовской области - 57, 12%, в Ярославской области - 63,05%, в Севастополе - 46,63%, в Москве - 36,01%.

Правом проголосовать досрочно на вчерашний день воспользовались около 225 тыс. избирателей. "То есть такое досрочное голосование у нас вообще минимизировано, только для крайних случаев. У нас оно проводится в 36 регионах", - сказала Памфилова.

"163 тыс. избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, к ним добирались на гужевом виде транспорта, на катерах, на вертолетах, иногда на тракторах", - сказала Памфилова. Она добавила, что 28 тыс. избирателей, которые находятся в плавании на судах, также смогли проголосовать досрочно.

Также 46 странах досрочно проголосовали 34 тыс. российских избирателей, добавила глава ЦИК.