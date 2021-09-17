Поиск
Хроника последних дней СССР

Явка на выборах в РФ в первый день голосования уже превысила 9%

Явка на выборах в РФ в первый день голосования уже превысила 9%
Фото: Сергей Русанов/AP/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ на 16:00 в первый день голосования составляет 9,16%, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Об этом Памфилова заявила в информационном центре ЦИК РФ в пятницу.

Максимальная явка - в Чукотском АО, где раньше всех началось голосование, - 31,39%, в Чечне - 27,1%, в Тыве - 26,21%.

Минимальная явка, по словам Памфиловой, в Санкт-Петербурге - 3,72%, в Севастополе - 0,76%, в Москве - 0,48%.

"Это явка на участках для голосования, без учета явки по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ)", - уточнила Памфилова.

Она озвучила также данные по ДЭГ: в Курской области - 55,46%, Мурманская область - 59,27%, в Нижегородской области - 47,17%, в Ростовской области - 57, 12%, в Ярославской области - 63,05%, в Севастополе - 46,63%, в Москве - 36,01%.

Правом проголосовать досрочно на вчерашний день воспользовались около 225 тыс. избирателей. "То есть такое досрочное голосование у нас вообще минимизировано, только для крайних случаев. У нас оно проводится в 36 регионах", - сказала Памфилова.

"163 тыс. избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, к ним добирались на гужевом виде транспорта, на катерах, на вертолетах, иногда на тракторах", - сказала Памфилова. Она добавила, что 28 тыс. избирателей, которые находятся в плавании на судах, также смогли проголосовать досрочно.

Также 46 странах досрочно проголосовали 34 тыс. российских избирателей, добавила глава ЦИК.

Элла Памфилова ЦИК РФ Госдума

Новости по теме

Новости

ЦИК получил 25 жалоб на принуждение к онлайн-голосованию

Производители макарон призвали ужесточить экспорт твердой пшеницы из РФ

Производители макарон призвали ужесточить экспорт твердой пшеницы из РФ

В Балашихе опечатали КОИБ после подозрений о вбросе

Газпромбанк вышел из капитала "Мечела"

"АвтоВАЗ" начнет рабочую неделю с простоя на линии сборки Lada Niva Legend

"АвтоВАЗ" начнет рабочую неделю с простоя на линии сборки Lada Niva Legend

Путин дистанционно проголосовал на парламентских выборах

Россия планирует в IV квартале снизить экспорт нефти в Польшу на 23%

Мосгоризбирком не увидел нарушений в подвозе военных на избирательные участки

Путин предложил единовременно выплатить по 50 тыс. руб. блокадникам Ленинграда

Путин предложил единовременно выплатить по 50 тыс. руб. блокадникам Ленинграда

Задержан подозреваемый в подрыве отдела полиции и убийстве под Воронежем

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');