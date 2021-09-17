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Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из своего кабинета в Белом доме дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму, сообщается в телеграм-канале правительства.

Премьер, как и многие члены правительства, решил воспользоваться законодательным новшеством - ранее он зарегистрировался для участия в голосовании на выборах в электронном формате. "Москва - один из семи регионов, где это возможно сделать, и я решил воспользоваться этим. Все просто, понятно, а главное - удобно, спешить никуда не надо, буквально делаешь выбор одним кликом", - сказал Мишустин.

Кадры голосования премьера были показаны на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Дистанционной формой голосования также решили воспользоваться четыре вице-премьера РФ и пять федеральных министров. В частности, вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

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Среди министров электронный формат выбрали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Президент России Владимир Путин, который в данный момент находится на самоизоляции из-за того, что многие в его окружении заболели коронавирусом, также проголосует на выборах онлайн.

Возможность выбрать электронный формат для голосования была у жителей семи регионов России, для этого до 13 сентября надо было подать заявление на Едином портале Госуслуг в личном кабинете пользователя. Граждане, которые выбрали для себя эту форму волеизъявления, могут проголосовать с 8 утра 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Электронное голосование на выборах в Госдуму 2021 года пройдет в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

Михаил Мишустин

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