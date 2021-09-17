ЦИК получил 25 жалоб на принуждение к онлайн-голосованию

Всего поступило 98 жалоб на принуждение к голосованию, три из них подтвердились

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Центризбирком России поступили 25 жалоб от избирателей на то, что их принуждают голосовать через интернет, 23 из них подали москвичи, сообщила в инфоцентре ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

Еще одна жалоба была от избирателя в Ярославской области, вторая - в Мурманской. Ранее отмечалось, что в столице на электронное голосование записались около 2 млн избирателей, в остальных шести регионах - около 600 тысяч человек.

Всего, по словам главы комиссии, в ЦИК поступило 98 жалоб о возможном принуждении к голосованию. Три жалобы подтвердились, остальные рассматриваются.

ЦИК сразу сообщает о подобных жалобах властям и правоохранительных органам, заверила Памфилова.

Жалоб на незаконную агитацию в пятницу пока не поступало, добавила она.

"Пока ничего такого (незаконная агитация), выходящего за рамки того, что обычно бывает, ничего не отследили, - сказала глава ЦИК. - У нас очень сложно регулируется (агитация) в интернете, возьмите, в том числе, оппозиционные СМИ. Там тоже агитация идет. Если к нам будут жалобы о вопиющих и очевидных случаях, мы будем реагировать".

Информация о подобных нарушений будет направлена в Роскомнадзор.