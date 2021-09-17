Памфилова назвала недопустимыми плотные очереди на избирательные участки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что очереди избирателей на участках недопустимы, поскольку в них не соблюдается социальное дистанцирование, и призвала региональные избиркомы оперативно решать подобные проблемы. Ее заявление передал информационный центр ЦИК.

"С утра мы увидели, что на некоторых участках были очереди, не соблюдается дистанция санитарная. Это недопустимо. Коллеги, следите, если образовываются очереди, предпринимайте дополнительные меры, чтобы дистанция соблюдалась. Это право людей воспользоваться "мобильным избирателем", но ситуацию в некоторых регионах прошу не допускать более", - сказала она.

В первый день трехдневного голосования в СМИ и соцсетях стали появляться снимки и видеозаписи очередей на избирательные участки, в том числе это были очереди из полицейских. Пресс-секретаря президента на брифинге уже спросили, не могут ли быть очереди следствием давления со стороны работодателей.

Дмитрий Песков ответил, что не видит в очередях никакой проблемы и избиратели могли принять решение проголосовать именно в пятницу, например, потому что в субботу и воскресенье они работают.

Очереди возникли и в электронном голосовании из-за наплыва желающих.