Москалькова подтвердила очереди на онлайн-голосование

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В системе электронного голосования образовались очереди, подтвердила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В связи с большим наплывом желающих проголосовать образовались очереди. Все будут удовлетворены в ближайшие два-три часа", - сказала она журналистам и заверила, что сбоев в электронном голосовании не будет.

Федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале госуслуг работает в штатном режиме, с утра были отражены несколько DDos-атак на систему авторизации, которые не повлияли на качество сервисов, сообщило Минцифры.

"Каждый третий из зарегистрировавшихся россиян на электронное голосование через портал госуслуг на 11 утра уже воспользовался сервисом. С утра также было отражено несколько DDos-атак на систему авторизации, используемую на госуслугах. На качество работы сервисов данные атаки влияния не оказали", - говорится в сообщении.

Замминистра Олег Качанов чреез пресс-службу заявил, что портал работает штатно, а система мониторинга показывает, что пользователи "Госуслуг" "не испытывают технических проблем".

Ранее некоторые избиратели в Москве жаловались на проблемы с доступом к системе. Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сказал, что на столичную платформу ДЭГ идут DDos-атаки.

"Поскольку одновременно шли DDos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. (...) Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать", - сказал он журналистам.

Организовать голосование через интернет в сентябре 2021 года разрешили семи регионам, включая Москву. Столица проводит ДЭГ на платформе, созданной мэрией, остальные регионы - в системе, разработанной ЦИК, Минцифры и "Ростелекомом".