Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Москалькова подтвердила очереди на онлайн-голосование

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В системе электронного голосования образовались очереди, подтвердила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В связи с большим наплывом желающих проголосовать образовались очереди. Все будут удовлетворены в ближайшие два-три часа", - сказала она журналистам и заверила, что сбоев в электронном голосовании не будет.

Федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале госуслуг работает в штатном режиме, с утра были отражены несколько DDos-атак на систему авторизации, которые не повлияли на качество сервисов, сообщило Минцифры.

"Каждый третий из зарегистрировавшихся россиян на электронное голосование через портал госуслуг на 11 утра уже воспользовался сервисом. С утра также было отражено несколько DDos-атак на систему авторизации, используемую на госуслугах. На качество работы сервисов данные атаки влияния не оказали", - говорится в сообщении.

Замминистра Олег Качанов чреез пресс-службу заявил, что портал работает штатно, а система мониторинга показывает, что пользователи "Госуслуг" "не испытывают технических проблем".

Ранее некоторые избиратели в Москве жаловались на проблемы с доступом к системе. Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сказал, что на столичную платформу ДЭГ идут DDos-атаки.

"Поскольку одновременно шли DDos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. (...) Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать", - сказал он журналистам.

Организовать голосование через интернет в сентябре 2021 года разрешили семи регионам, включая Москву. Столица проводит ДЭГ на платформе, созданной мэрией, остальные регионы - в системе, разработанной ЦИК, Минцифры и "Ростелекомом".

Татьяна Москалькова Центризбирком Госдума Москва Минцифры Алексей Венедиктов

Новости по теме

Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Надежды ЦБ на саморегулирование банков пока не оправдались

В России коронавирус за сутки выявили у 19 905 человек

В России коронавирус за сутки выявили у 19 905 человек

Набиуллина задумала нарушить монополию отдельных платежных систем и банков

Набиуллина задумала нарушить монополию отдельных платежных систем и банков

Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные трассы

Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные трассы

Четверо участников побега из ИВС в Истре получили сроки за грабежи

Вторые сутки ищут преступника, убившего семью и напавшего на отдел МВД под Воронежем

Минсельхоз не увидел существенного роста цен на птицу и яйца в РФ

Минсельхоз не увидел существенного роста цен на птицу и яйца в РФ

Источник узнал о подготовке визита в Москву Виктории Нуланд

"Умное голосование" удалено из Google Play и App Store

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');