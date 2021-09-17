Петербургский избирком счел "процедурным" нарушением ситуацию с бюллетенями в сумке члена УИК

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Петербургском избиркоме назвали "процедурным" нарушением ситуацию, когда член участковой избирательной комиссии пыталась пронести бюллетени на участок в школе Центрального района.

"Ни о каких фальсификациях не может идти и речи. Потому что бюллетени не были заполнены. Там не были проставлены галочки за соответствующих кандидатов или партии", - заявил на брифинге член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Он объяснил, что большинство членов избирательной комиссии работают в одном учреждении - в детском саду Центрального района.

"Когда за день до голосования они готовили избирательные бюллетени (это подпись двух членов комиссии с правом решающего голоса, соответствующая печать), они не успели это сделать. И, мы так понимаем, они вынесли эти избирательные бюллетени и доделывали на месте работы, потому что так им было удобней", - рассказал Кузьмин.

Когда в пятницу начали подсчитывать бюллетени, то выяснилось, что их не хватает. Тогда, по словам Кузьмина, председатель участковой избирательной комиссии обратилась к члену комиссии с правом совещательного голоса и попросила ее принести эти бюллетени. На входе сотрудник МВД раскрыл сумку. Как отметил Кузьмин, после этого начали говорить, что "начались будущие вбросы".

"Это никакие не поддельные бюллетени", - отметил он. По его словам, сейчас бюллетени находятся в сейфе.

После окончания голосования в 20 часов планируется пересчитать бюллетени под контролем "всех избирательных систем города и представителей наблюдательского сообщества".

"Мы уверены, что их количество сойдется", - отметил Кузьмин.

По его словам, произошла "не совсем приятная ситуация", которая не повлияла на нарушение чьих-то избирательных прав. "Нарушение это абсолютно процедурное, не являющееся глобальным", - заметил Кузьмин.

Он сообщил, что городской избирком детально разбирается в этой ситуации и совместно с территориальной избирательной комиссией даст оценку действиям председателя участковой избирательной комиссии.

Управление МВД по Петербургу и области на запрос "Интерфакса" по задержанию члена избирательной комиссии пока не ответило.

Ранее городские СМИ сообщили о задержании женщины с пачкой бюллетеней в сумке. Она пыталась войти в школу №181 Центрального района, в которой расположен УИК №2188. Женщину отвезли в 78-ой отдел полиции.