В Петербурге явка на выборах в Госдуму за первый день превысила 12%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Законодательное собрание Петербурга оказалась меньше явки на выборах в Государственную думу по итогам первого дня голосования, 17 сентября, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин журналистам в субботу.

Он привел данные по состоянию на 20:00 пятницы - времени закрытия участков.

"Государственная дума - 12,25%, Законодательное собрание - 11,46%", - сказал Кузьмин.

Таким образом, за пять часов - с 15:00 до 20:00 пятницы - явка выросла менее чем вдвое.