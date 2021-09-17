Избирком Петербурга не увидел аномалий в росте числа заявок голосования на дому

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия не видит аномалий в возросшем интересе граждан к надомному голосованию.

Член Горизбиркома с правом решающего Юрий Кузьмин сообщил журналистам в пятницу, что законодатель расширил перечень уважительных причин, по которым граждане могут проголосовать на дому, и сослался на существующие коронавирусные ограничения и эпидемиологическую обстановку.

"Поэтому здесь мы никакой аномалии пока не видим", - сказал Кузьмин.

Он добавил, что участковые избиркомы продолжат принимать и устные, и письменные заявки на надомное голосование вплоть до воскресенья.

"Общей цифры (числа заявлений) нет. Самое главное, что у нас нет общей цифры такой, потому что это динамичная ситуация, а почему-то в ряде районов от каких-то субъектов, физических лиц постоянно получаем информацию о каких-то десятках тысяч заявлений. Откуда эта информация, я не понимаю пока. С этим так или иначе мы детально разбираемся, детально следим", - сказал Кузьмин.

В пятницу председатель Горизбиркома Наталья Чечина в ответ на вопрос журналиста, смутили бы ее 60 тысяч заявок на надомное голосование в Красносельском районе, ответила отрицательно.

"Нет, меня это не смущает, поскольку перечень тех избирателей, которые могут проголосовать на дому, он не исчерпывающий. С учетом ситуации санитарно-эпидемиологической я полагаю, что эта цифра для Красносельского района приемлема", - сказала она.

Позднее Кузьмин на брифинге еще раз подчеркнул, что большой интерес к надомному голосованию обоснован ковидными ограничениями и коронавирусной обстановкой. "Мы это понимали, мы к этому готовы. Мы будем проверять каждый факт о каких-то нарушениях при надомном голосовании. Пока конкретных нарушений, а не сообщений, о том, что этих потенциальных избирателей надомного голосования очень много, мы не видим", - сказал Кузьмин.

"Я знаю по Красносельскому району (...) там наблюдение тотальное за этим всем. Мы в контакте. Мы смотрим, разбираемся, наблюдаем. Пока эти сообщения про десятки тысяч заявлений – это фейки. Сводки общей по городу нет", - добавил он.

В пятницу региональное отделение одной из партий попросило Чечину проверить подлинность заявок на надомное голосование в Василеостровском районе, число которых в партии сочли неестественным. По имеющейся у нее информации, на избирательном участке №134 к 13:00 было зарегистрировано 200 заявок, а на участке №137 – 90 заявок.

Еще одна жалоба касалась инцидента на участке №243 в Выборгском районе, где член комиссии с правом совещательного голоса попытался попасть на надомное голосование, так как к 12:00 туда поступило 400 заявок, но, когда изъявил такое желание, поездку отложили. С реестром заявок он также ознакомиться не смог.

Как сообщалось, ранее один из депутатов Государственной думы пожаловался в ЦИК и Горизбирком на то, что несколько территориальных избиркомов в Приморском районе увеличили количество выносных урн для голосования.