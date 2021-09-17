В Петербурге "заминировали" один из избирательных участков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Людей вывели с избирательного участка №1992 в Пушкинском районе Петербурга после обнаружения записки о минировании, сообщил "Интерфаксу" муниципальный депутат города Ломоносов, кандидат в депутаты Максим Тихонов в пятницу.

"Нас всех вывели, мы сейчас ожидаем собаку, здесь присутствует и скорая, и пожарные, и полиция, и должны приехать кинологи, чтобы проверить на наличие взрывчатых веществ, о чем было сказано в записке, которую нашла якобы в туалете якобы уборщица", - сказал Тихонов.

Информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что сообщение о "минировании" было зафиксировано в пятницу на Волхонском шоссе, 32, в поселке Александровская. В школе по этому адресу располагается избирательный участок №1992.