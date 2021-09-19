Явка на выборах в Госдуму за два дня в Петербурге превысила 20%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - За два дня голосования по выборам в Государственную думу на участки в Петербурге пришли более 20% избирателей, сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин журналистам в воскресенье.

"Явка на выборах в Государственную думу - 20,44%, в Законодательное собрание - 19,39%", - сказал он.

Кузьмин озвучил данные по состоянию на 20:00 субботы. За первый день голосования - 17 сентября - явка на думских выборах в Петербурге составляла чуть более 12%.

Как сообщалось, в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова называла Петербург среди регионов с минимальной явкой по стране на тот момент.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня.