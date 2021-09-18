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Явка на выборах в парламент в РФ на 15:00 второго дня голосования превысила 25%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на 15:00 (по московскому времени) во второй день голосования превысила 25%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Явка в среднем по России на выборах депутатов Госдумы составила 25,64%", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

Памфилова также сообщила, что минимальная явка на выборы зафиксирована в Санкт-Петербурге (14,84%), Хакасии (14,53%), Калининградской области (14,48%). Максимальная явка отмечена в Кемеровской области (46,86%), Республике Тыва (50,14%) и Карачаево-Черкесской Республике (53,85%).

В первый день голосования явка на 20:00 по Москве составила 16,85%.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня.

В частности, проходит более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России. Большинство из них - это выборы муниципального уровня. В 46 регионах выбирают органы государственной власти субъектов РФ: в 9 регионах проходят выборы высших должностных лиц субъектов Федерации (в Мордовии, Туве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях), в 39 субъектах - выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России. Еще в трех регионах - в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента.

По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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