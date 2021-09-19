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Хроника последних дней СССР

На одном из участков в Брянской области аннулировали бюллетени

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Новозыбкове Брянской области на избирательном участке номер 699 аннулировали бюллетени, сообщил в воскресенье пресс-центр регионального общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

"Ситуация на избирательном участке №699 в Новозыбкове находится на контроле регионального избиркома. Специалисты проводят проверку. Урна, с которой якобы было совершено процедурное нарушение, была опечатана, бюллетени в ней признаны недействительными", - говорится в сообщении.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что информацию об аннулировали избирательных бюллетеней предоставили избиркомы пяти субъектов - Мордовия, Брянская и Кемеровская область, Московская, Челябинская.

В частности, по ее словам, вброс бюллетеней был обнаружен в Брянской области, к расследованию инцидента подключились следователи.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня, в том числе в Госдуму.

Брянская область

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