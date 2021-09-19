Навальный не сможет проголосовать на выборах

Во ФСИН отметили, что после вступления приговора в силу осужденные не имеют права голосовать

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный не смог проголосовать на выборах, так как, согласно российскому законодательству, после вступления приговора в законную силу, осужденные голосовать не могут, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

"Осужденные, у которых приговор уже вступил в законную силу, согласно российскому голосованию, они у нас не голосуют. У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах, у которых приговор не вступил в законную силу. У Навального, насколько я знаю, приговор вступил в законную силу, он отбывает наказание", - сказал Бояринев на брифинге в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

Отвечая на вопрос о том, смогли ли проголосовать бывший губернатор Хабаровского края Сергея Фургал и советник главы "Роскосмоса", журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, замглавы ФСИН сообщил, что "лично по ним (информацию) не знает", уточнив, что они имеют право проголосовать на выборах. "Они обладают избирательным правом, я думаю, что они его реализовали", - добавил он.

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области в Покрове.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово". По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов Евгении Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает.

Сафронову, остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США. Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.