Голосование на выборах в Госдуму РФ завершилось во всем мире

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Голосование на выборах в Государственную думу закончилось во всех странах мира, сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

По словам ведущей эфира телеканала, к 7:00 по московскому времени закрылся последний участок, на котором проходили выборы, - в канадском Ванкувере.

На территории России последние избирательные участки закрылись в 21:00 в Калининградской области, но на большей части РФ голосование, проходившее с 17 по 19 сентября, завершилось в 20:00. В настоящее время идет подсчет голосов, лидирует "Единая Россия".