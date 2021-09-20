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По предварительным данным ЦИК, в новой Думе будут представители 8 партий

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В новом составе Госдумы, согласно предварительным подсчетам результатов голосования, могут оказаться представители восьми партий и три самовыдвиженца.

Так, следует из данных информцентра Центризбиркома, после подсчета 84,62% протоколов УИК по одномандатным округам в Думу проходит 195 представителей "Единой России", 15 кандидатов от КПРФ, семь от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и один от ЛДПР.

Кроме того, по предварительным данным, в парламент могут попасть представители трех непарламентских и "малых" партий: Сергей Митрохин от "Яблока", Оксана Дмитриева от "Партии Роста", Рифат Шайхутдинов от "Гражданской платформы" и Алексей Журавлев от партии "Родина".

Также, по предварительным данным, в ГД проходят три самовыдвиженца - Анастасия Брюханова, Владислав Резник и Леонид Бабашов.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Госдума

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