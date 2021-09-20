Брифинг Памфиловой по итогам выборов перенесли на 14:00

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Брифинг председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой по предварительным результатам выборов перенесен с полудня на 14:00, сообщил в информационном центре ЦИК член комиссии Павел Андреев.

По его словам, в 12 состоится встреча Памфиловой с президентом Владимиром Путиным, поэтому брифинг пройдет в 14:00.

В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму, а также еще более 4,4 тысячи кампаний на региональном и местном уровне. Семь регионов проводили голосование традиционно и в электронном формате.

На думских выборах "Единая Россия" после обработки 90,3% протоколов по партспискам набирала 49,65% голосов, КПРФ - 19,56%, ЛДПР - 7,51%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,38%. Также в Госдуму проходит партия "Новые люди" с 5,33% голосов.

По данным по одномандатным округам после обработки 90,19% протоколов, "Единая Россия" лидирует в 196 округах, КПРФ - в 14, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - в семи, округах, ЛДПР, "Яблоко", Партия Роста, "Гражданская платформа", "Новые люди" и партия "Родина" - побеждают каждая в одном округе.