Поиск
Хроника последних дней СССР

Студенты прятались в столовой и под партами во время стрельбы в вузе в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Как минимум 10 человек смогли убежать и спрятаться в столовой другого корпуса во время стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ), сообщили корреспонденту "Интерфакса" очевидцы на месте инцидента.

"Мы ребят пустили к себе в столовую шестого корпуса. Человек десять пропустили и закрылись сразу", - сказала сотрудница столовой.

Одна из студенток, находившаяся на третьем этаже восьмого корпуса, где произошла стрельба, отметила, что после первых выстрелов среди студентов началась паника. "Мы в аудиторию забежали и забаррикадировали дверь. Ждали, пока придут сотрудники ОМОНа. В этой аудитории нас было где-то восемь человек", - сказала она.

Еще одна первокурсница географического факультета ПГНИУ, находившаяся на втором этаже восьмого корпуса, сообщила агентству, что во время перемены увидела лежащего на земле человека, а затем послышались хлопки.

"Сразу прибежала преподаватель и закрыла дверь. Она очень хорошо среагировала, и мы сразу же сели под парту. Нас было 23 человека вместе с преподавателем", - сказала она.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе. ПГНИУ, в котором произошла стрельба, также сообщил о трауре в вузе. Власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона.

Не первое нападение

Это уже не первый подобный инцидент в учебном заведении Перми.

15 января 2018 года в школе №127 двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Пострадали 15 человек, в основном дети 10-12 лет, из них 12 были госпитализированы. Больше всех пострадала учительница - защищая детей, она получила 17 ножевых ранений.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй - бывшим учеником. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет, о причинах нападения не сообщалось. После психиатрическом экспертизы второй участник нападения - ученик школы - был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В декабре 2018 года суд в Перми приговорил подростка к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии. Его признали виновным в разбое, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Также подсудимому было назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Кроме того, в мае 2021 года учащийся лицея №1 в Березниках напал с ножом на преподавателя. Ученика задержали. Учительница была госпитализирована с ранением шеи в состоянии средней степени тяжести.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь

Новости по теме

Новости

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря
Нападения в школах и вузах

Напавший на университет Перми был вооружен ножом, ружьем и патронами

"Новые люди" проходят в Думу по данным ЦИК после обработки 99% протоколов

"Новые люди" проходят в Думу по данным ЦИК после обработки 99% протоколов
Нападения в школах и вузах

Минздрав уточнил, что 6 человек погибли и 24 пострадали из-за стрельбы в вузе Перми

Минздрав уточнил, что 6 человек погибли и 24 пострадали из-за стрельбы в вузе Перми

Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме

Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу
Нападения в школах и вузах

Стрелявшего в Перми ранил сотрудник ДПС

Нападения в школах и вузах

Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально

Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

Партия "Яблоко" не будет представлена в Думе после поражения Митрохина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');