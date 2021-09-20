Студенты прятались в столовой и под партами во время стрельбы в вузе в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Как минимум 10 человек смогли убежать и спрятаться в столовой другого корпуса во время стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ), сообщили корреспонденту "Интерфакса" очевидцы на месте инцидента.

"Мы ребят пустили к себе в столовую шестого корпуса. Человек десять пропустили и закрылись сразу", - сказала сотрудница столовой.

Одна из студенток, находившаяся на третьем этаже восьмого корпуса, где произошла стрельба, отметила, что после первых выстрелов среди студентов началась паника. "Мы в аудиторию забежали и забаррикадировали дверь. Ждали, пока придут сотрудники ОМОНа. В этой аудитории нас было где-то восемь человек", - сказала она.

Еще одна первокурсница географического факультета ПГНИУ, находившаяся на втором этаже восьмого корпуса, сообщила агентству, что во время перемены увидела лежащего на земле человека, а затем послышались хлопки.

"Сразу прибежала преподаватель и закрыла дверь. Она очень хорошо среагировала, и мы сразу же сели под парту. Нас было 23 человека вместе с преподавателем", - сказала она.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе. ПГНИУ, в котором произошла стрельба, также сообщил о трауре в вузе. Власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона.

Не первое нападение

Это уже не первый подобный инцидент в учебном заведении Перми.

15 января 2018 года в школе №127 двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Пострадали 15 человек, в основном дети 10-12 лет, из них 12 были госпитализированы. Больше всех пострадала учительница - защищая детей, она получила 17 ножевых ранений.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй - бывшим учеником. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет, о причинах нападения не сообщалось. После психиатрическом экспертизы второй участник нападения - ученик школы - был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В декабре 2018 года суд в Перми приговорил подростка к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии. Его признали виновным в разбое, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Также подсудимому было назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Кроме того, в мае 2021 года учащийся лицея №1 в Березниках напал с ножом на преподавателя. Ученика задержали. Учительница была госпитализирована с ранением шеи в состоянии средней степени тяжести.