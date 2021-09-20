В Пермском крае отменены все занятия в школах и колледжах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Пермского края отменило 20 сентября все занятия в школах, техникумах и колледжах в связи со стрельбой на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.

Утром в понедельник студент этого вуза пришел в кампус с оружием и начал стрелять по людям. По данным федерального Минздрава, погибли восемь человек, еще 24 пострадали. У 19 человек огнестрельные ранения. Краевой Минздрав сообщал, что госпитализированы семеро пострадавших.

Подозреваемого ранили при задержании.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В Пермь отправились глава Минздрава Михаил Мурашко с бригадой столичных врачей, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также замгенпрокурора Николай Шишкин.