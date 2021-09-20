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Хроника последних дней СССР

Пермский вуз после стрельбы с жертвами отменил занятия до конца недели

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пермский университет (ПГНИУ), где в понедельник утром произошла стрельба с жертвами и пострадавшими, отменяет занятия в ближайшие дни, сообщил вуз в соцсети "ВКонтакте".

"До конца недели в университете отменяются все занятия и мероприятия. Сотрудники переводятся на дистанционный режим работы. Первый учебный день предварительно будет 27 сентября", - говорится в сообщении.

Вуз отмечает, что территория кампуса закрыта и просит сотрудников и студентов не приходить.

По информации университета, мемориал в память о жертвах будет открыт во вторник, 21 сентября, за пределами кампуса со стороны корпуса 5. "Вы сможете прийти и оставить цветы и свечи в память о погибших завтра", - отмечает вуз.

По данным ПГНИУ, вернуться в общежитие на территории кампуса можно уже сейчас, "но без последующего передвижения по кампусу".

Утром 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В результате, по последним данным, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

21 сентября объявлено в Пермском крае Днем траура по погибшим при стрельбе. ПГНИУ также сообщил о трауре в вузе.

В связи с трагедией власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь ПГНИУ

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