"НОВАТЭК" не будет стремиться получить доступ к экспорту трубного газа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" не будет стремиться получить доступ к экспорту газа по трубопроводной системе, монопольным правом на который в России обладает "Газпром", заявил журналистам глава компнаии Леонид Михельсон.

Он напомнил, что "НОВАТЭК" уже выходил с таким предложением в правительство, так же, как недавно предложила "Роснефть".

"Больше не выходим, и я считаю, что поставлять СПГ на европейский рынок по операционным затратам процентов на 50 будет экономически целесообразно по транспорту. Транспорт танкера намного дешевле, чем операционные затраты транспорта трубы на такие расстояния", - сказал Михельсон.

Комментируя положение о недопущении конкуренции СПГ "НОВАТЭКа" с трубным газом "Газпрома" в Европе, Михельсон заявил, что в условиях дефицита СПГ в Европе речь идет о конкуренции "НОВАТЭКа" с другими поставщиками СПГ: "С кем конкурировать? Конкурировать с остальными поставщиками СПГ. Европа сейчас ищет СПГ, не может найти".

Он отметил, что сейчас три главных производителя СПГ в мире работают на полную мощность - Катар, США и Австралия, при этом Европе газа все равно не хватает, что и взвинтило цены.