Спрос на пятизвездочные отели во время ПМЭФ вырос в 2,5 раза

Самый дорогой номер во время форума стоит 608 тысяч рублей за ночь

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спрос на пятизвездочные отели вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, а средняя стоимость ночи возросла на 6% и составила 116 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство делового туризма "Аэроклуб". В компании изучили, как поменялся спрос на отели северной столицы.

Отели категории "четыре звезды" подешевели на 20%. При средней цене 14,5 тысяч рублей за ночь спрос на них со стороны бизнес-туристов вырос на 34%.

Востребованность трехзвездочных отелей у деловых путешественников упала на 80%. Здесь средняя цена номеров – на уровне 7,9 тысяч рублей, она не изменилась по сравнению с 2019 годом.

Средняя стоимость ночи в отеле на время ПМЭФ увеличилась в два раза и составила 38 тысяч рублей. При этом средняя стоимость ночи в Петербурге в апреле 2021 года составляла 5 тысяч рублей.

Отмечается, что почти половину ночей (47% против 29% в 2019 году) бизнес-туристы проведут в отелях категории "четыре звезды", в пятизвездочных отелях забронирована почти треть всех ночей делегатов форума (26% против 9% в 2019 году). Доля ночей в трехзвездочных отелях в общем объеме бронирований составила 11% (по сравнению с 46% в 2019), а на объекты размещения без категорий пришлось 16% ночей.

Самые большие делегации на ПМЭФ в 2021 году поедут от IT- и телеком-компаний. На них приходится 39% всех бронирований.

Между тем в 2019 году форумом больше всего интересовались представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. На них приходилось 36% всех бронирований. В этом же году добывающие и обрабатывающие компании на 62% сократили количество забронированных ночей. Однако самый дорогой номер на период форума был забронирован именно компанией добывающей и обрабатывающей промышленности на три ночи в центре Петербурга. Представительский люкс обошелся компании в 608 тысяч рублей за ночь.

Как сообщается, на третьем месте по проявленному интересу к форуму – фармацевтические компании. Они на треть сократили количество ночей, забронированных на период мероприятия.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Форум планируют провести в привычном формате. Президент РФ Владимир Путин намерен лично участвовать в пленарном заседании ПМЭФ.