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Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Аскаром Маминым, сообщила пресс-служба российского правительства.

Главы правительств планируют обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, ход реализации крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях.

Мишустин и Мамин также рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств, добавили в пресс-службе.

Россия Казахстан Михаил Мишустин Аскар Мамин

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