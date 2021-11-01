Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Аскаром Маминым, сообщила пресс-служба российского правительства.
Главы правительств планируют обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, ход реализации крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях.
Мишустин и Мамин также рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств, добавили в пресс-службе.