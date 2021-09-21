Путин побеседует по видеосвязи с лидерами партий, прошедших в Думу

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин до конца недели по видеосвязи пообщается с руководством партий, которые прошли в Госдуму по итогам выборов, и сможет поздравить единороссов с победой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий в режиме видеоконференции, и, конечно, у президента будет возможность поздравить, в том числе, и партию, которая стала победителем на этих выборах", - сказал он на брифинге.

На вопрос, обновится ли руководство Госдумы, в том числе сменится ли спикер, Песков отвечать отказался, назвав вопрос преждевременным.

По итогам обработки 100% протоколов, в Госдуму прошли партии "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и партия "Новые люди", созданная в начале 2020 года. Год назад партию "Новые люди" возглавил владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. По одномандатным округам в Думу также прошли представители еще трех партий - Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Хайхутдинов от "Гражданской платформы" и Алексей Журавлев от партии "Родина".

13 сентября президент объявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случае COVID-19 в ближайшем окружении. Из-за этого он отменил поездку в Душанбе на саммит ОДКБ. Песков на брифингах сообщает, что Путин чувствует себя хорошо, но работает удаленно.

Отмечалось, что режим самоизоляции для президента продлится не меньше недели. 20 сентября Песков сказал, что и на начавшейся неделе президент будет участвовать в мероприятиях в основном по видеосвязи.