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ЕР лидирует на думских выборах с 49,82% после обработки 100% голосов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" после обработки 100% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 49,82% голосов. Соответствующие данные размещены на информационном табло на сайте ЦИК России.

КПРФ, согласно данным Центризбиркома, набирает 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46%.

Также, по текущим данным, в думу проходит партия "Новые Люди" с 5,32% голосов.

После подсчета 100% протоколов УИК по одномандатным округам в Думу проходит 198 представителей "Единой России", 9 кандидатов от КПРФ, 8 от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и два от ЛДПР.

Кроме того, после обработки 100% протоколов, в парламент проходят по одному представителю трех непарламентских и "малых" партий: Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Хайхутдинов от "Гражданской платформы" и Алексей Журавлев от партии "Родина".

Также в думу проходят пять самовыдвиженцев - Олег Леонов, Анатолий Вассерман, Дмитрий Певцов (все по московским одномандатным округам), Владислав Резник (республика Адыгея) и Леонид Бабашов (Крым).

Согласно данным голосования по федеральному округу после обработки 100% протоколов, в Госдуму проходят партии "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и партия "Новые люди".

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Единая Россия ЦИК РФ

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