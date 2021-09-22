Поиск
Хроника последних дней СССР

Чуть менее 70% кресел в Заксобрании Приамурья получили единороссы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Представители "Единой России" займут 18 из 27 кресел в Законодательном собрании Амурской области, в общей сложности депутатский корпус будет представлен семью партиями, сообщил региональный избирком после утверждения итогов прошедших выборов.

"В Законодательном собрании области из 27 мандатов 18 забирает "Единая Россия", три - КПРФ, остальные партии получают по одному мандату", - отметили в избиркоме.

В составе Заксобрания будут также представители следующих партий: ЛДПР, "Коммунисты России", "Новые люди", "Справедливая Россия - За правду", "Пенсионеры России". Кроме того, одно из кресел достанется самовыдвиженцу.

У избранных депутатов есть пять дней, чтобы сложить с себя полномочия, несовместимые с этим статусом. В случае отказа от мандата он перейдет следующему депутату: либо по единому списку, либо к региональной группе, которая набрала наибольшее количество голосов.

Как сообщалось, в Госдуму от одномандатного округа №71 проходит представитель "Единой России" Вячеслав Логинов, набравший 32,15% голосов. Необходимый процентный барьер в борьбе за места в нижней палате Федерального Собрания в Приамурье преодолели "Единая Россия" (34,32%), КПРФ (26,55%) ЛДПР (14,17%), партии "Новые люди" (7,04%) и "Справедливая Россия - За правду" (5,54%).

Приамурье Единая Россия

Новости по теме

Новости

В Иркутской области медведь прогулялся по территории кемпинг-отеля

В Иркутской области медведь прогулялся по территории кемпинг-отеля

Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Ставрополе

Всеволод Вуколов назначен замглавы Минюста РФ

Путин освободил Буксмана от должности первого замгенпрокурора

Нападения в школах и вузах

Семеро раненых при стрельбе в Перми остаются в тяжелом состоянии

Что произошло за день: вторник, 21 сентября

Набиуллина назвала "крайне неудачными" слова своего зама о пенсионерах

Набиуллина назвала "крайне неудачными" слова своего зама о пенсионерах
Пандемия коронавируса

Туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для россиян

Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');