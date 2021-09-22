Чуть менее 70% кресел в Заксобрании Приамурья получили единороссы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Представители "Единой России" займут 18 из 27 кресел в Законодательном собрании Амурской области, в общей сложности депутатский корпус будет представлен семью партиями, сообщил региональный избирком после утверждения итогов прошедших выборов.

"В Законодательном собрании области из 27 мандатов 18 забирает "Единая Россия", три - КПРФ, остальные партии получают по одному мандату", - отметили в избиркоме.

В составе Заксобрания будут также представители следующих партий: ЛДПР, "Коммунисты России", "Новые люди", "Справедливая Россия - За правду", "Пенсионеры России". Кроме того, одно из кресел достанется самовыдвиженцу.

У избранных депутатов есть пять дней, чтобы сложить с себя полномочия, несовместимые с этим статусом. В случае отказа от мандата он перейдет следующему депутату: либо по единому списку, либо к региональной группе, которая набрала наибольшее количество голосов.

Как сообщалось, в Госдуму от одномандатного округа №71 проходит представитель "Единой России" Вячеслав Логинов, набравший 32,15% голосов. Необходимый процентный барьер в борьбе за места в нижней палате Федерального Собрания в Приамурье преодолели "Единая Россия" (34,32%), КПРФ (26,55%) ЛДПР (14,17%), партии "Новые люди" (7,04%) и "Справедливая Россия - За правду" (5,54%).