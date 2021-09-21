Спрос на книги по психологии существенно вырос в России в период пандемии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Продажи электронных книг в период пандемии в России выросли почти в три раза, больше всего россиян интересовали книги по психологии, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издательства "Феникс" (Ростов-на-Дону) Алексей Боровиков.

"С начала 2021 года рост составляет 85% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, по отношению к 2019 году - 295%. В период кризисов (в данном случае пандемии) возрастает востребованность литературы по темам "Психология", "Ментальное здоровье", "Здоровье", - сообщил он.

В частности, с начала 2021 года продажи литературы по психологии выросли примерно на 50%, а спрос на юридический non-fiction увеличился на 10%.

Также в издательстве отмечают рост спроса на книги, посвященные личным границам, сопротивлению насилию и буллингу.

Среди детей до 12 лет в 2021 году растет популярность жанра "детский детектив".

ГК "Феникс" работает на рынке несколько десятков лет и объединяет издательство "Феникс" (взрослая литература) и "Феникс Премьер" (детская литература).