У тяжело переболевших COVID выявили симптомы посттравматического расстройства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Треть пациентов, тяжело перенесших коронавирус, испытывают посттравматическое стрессовое расстройство, сообщила старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Инга Короткова со ссылкой на данные исследований.

"Исследования показали, что у 30% лиц, которые оказались в интенсивной терапии, впоследствии наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. При ПТСР возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, нарушение памяти и общая тревожность, бессонница и суицидальные мысли. Возможны депрессивные проявления", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Сотрудники кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ с помощью нейросетей и математического моделирования пытаются составить модель прогноза уровня воспринимаемого стресса. Недавно завершился первый этап исследования.

Старший преподаватель кафедры Дарья Еремина отметила, что исследователи обращают особое внимание на условно здоровых людей.

"Отдельное внимание хочется обратить на людей, которые еще не столкнулись с тяжелыми психическими расстройствами. В отношении них мы наблюдаем те же тенденции: в начале пандемии это было превалирование тревожных переживаний с меньшей выраженностью депрессивных. Сейчас это идут уже депрессивные переживания - видимо, в связи с затянувшейся ситуацией", - сказала она.

Руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева отметила, что с перенесенным стрессом помогают справиться простые вещи - здоровый образ жизни, прогулки и занятия спортом.

"Они кажутся нам очень простыми, и иногда мы их обесцениваем, но именно эти простые рекомендации (эффективны): организация своего пространства, режима дня и отдыха, ограничение вредных привычек, поддержание позитивного общения, поддержка близких друзей", - сказала Караваева.

Заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН Александр Чомский добавил, что люди с психическими расстройствами переносят коронавирус не тяжелее других пациентов.

"На сегодняшний день гипотезу о том, что психически нездоровый человек тяжелее болеет ковидом, пока не можем подтвердить. Среди пациентов, которые находятся у нас в учреждении и регулярно обращаются за медицинской помощью, а это несколько тысяч человек, мы не увидели существенного отличия от популяционных значений по представленности разных форм протекания заболевания", - сказал он.

"Более того, из всего пула пациентов, за которыми мы смотрим, к счастью, не было такой массовой смертности, даже в сопоставлении с общепопуляционными значениями. В этом плане нам повезло", - подчеркнул Чомский.