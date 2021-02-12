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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22Заразились
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У тяжело переболевших COVID выявили симптомы посттравматического расстройства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Треть пациентов, тяжело перенесших коронавирус, испытывают посттравматическое стрессовое расстройство, сообщила старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Инга Короткова со ссылкой на данные исследований.

"Исследования показали, что у 30% лиц, которые оказались в интенсивной терапии, впоследствии наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. При ПТСР возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, нарушение памяти и общая тревожность, бессонница и суицидальные мысли. Возможны депрессивные проявления", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Сотрудники кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ с помощью нейросетей и математического моделирования пытаются составить модель прогноза уровня воспринимаемого стресса. Недавно завершился первый этап исследования.

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Старший преподаватель кафедры Дарья Еремина отметила, что исследователи обращают особое внимание на условно здоровых людей.

"Отдельное внимание хочется обратить на людей, которые еще не столкнулись с тяжелыми психическими расстройствами. В отношении них мы наблюдаем те же тенденции: в начале пандемии это было превалирование тревожных переживаний с меньшей выраженностью депрессивных. Сейчас это идут уже депрессивные переживания - видимо, в связи с затянувшейся ситуацией", - сказала она.

Руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева отметила, что с перенесенным стрессом помогают справиться простые вещи - здоровый образ жизни, прогулки и занятия спортом.

"Они кажутся нам очень простыми, и иногда мы их обесцениваем, но именно эти простые рекомендации (эффективны): организация своего пространства, режима дня и отдыха, ограничение вредных привычек, поддержание позитивного общения, поддержка близких друзей", - сказала Караваева.

Заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН Александр Чомский добавил, что люди с психическими расстройствами переносят коронавирус не тяжелее других пациентов.

"На сегодняшний день гипотезу о том, что психически нездоровый человек тяжелее болеет ковидом, пока не можем подтвердить. Среди пациентов, которые находятся у нас в учреждении и регулярно обращаются за медицинской помощью, а это несколько тысяч человек, мы не увидели существенного отличия от популяционных значений по представленности разных форм протекания заболевания", - сказал он.

"Более того, из всего пула пациентов, за которыми мы смотрим, к счастью, не было такой массовой смертности, даже в сопоставлении с общепопуляционными значениями. В этом плане нам повезло", - подчеркнул Чомский.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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