Президент РАН отметил рост расходов на содержание МКС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Расходы на содержание российского сегмента МКС постоянно растут, приближается время рассматривать альтернативные варианты присутствия россиян в космосе, заявил журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Расходы на поддержание нашего дальнейшего участия, и нашего сегмента в МКС растут, он становится все более и более дорогим. Понятно, что станция не была на столько лет рассчитана. Очень хорошо, что она столько лет прослужила. Но дальше, когда расходы становятся такими большими, встает вопрос каких-то решений", - сказал Сергеев.

4 июня глава NASA Билл Нельсон предложил продлить двустороннее использование МКС до 2030 года при условии необходимого госфинансирования. Пока действующие договоренности предусматривают работу на МКС до 2024 года. На станции время от времени ломается оборудование, и космонавты уже отмечали, что им все больше времени приходится тратить на ремонт и поддержание работы оборудования.

Как говорил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. По его словам, госкорпорация готова приступить к строительству новой станции уже сейчас и ждет соответствующих поручений правительства и президента. Предполагается, что новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности.

Президент РАН в связи с этим отмечал, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как рассказывал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

У России есть планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщал "Интерфаксу" в апреле информированный источник. В том же месяце сообщалось, что уже началась работа по строительству первого модуля новой станции.

В ноябре 2020 года замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев отмечал, что в РКК прогнозируют лавинообразное увеличение числа неисправностей на МКС после 2025 года.