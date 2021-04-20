РФ начала строительство первого модуля новой орбитальной станции

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году, его строительство уже начато, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

На видео, опубликованном главой "Роскосмоса", указано, что речь идет о научно-энергетическом модуле. В ноябре 2020 года Рогозин сообщал, что НЭМ может "положить начало строительству новой станции". ранее сообщалось, что модуль должен быть готов в 2024 году.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее в понедельник сообщил, что Россия не планирует сокращать программу экспериментов на МКС до введения в строй национальной орбитальной станции.

Как сообщил ранее источник "Интерфакса", по предварительным подсчетам, на создание национальной орбитальной станции до 2030 года может быть выделено около $5-6 млрд.

Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля рассказал, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены.

Вице-премьер Юрий Борисов на днях заявил о намерении заранее уведомить партнеров по МКС о выходе из проекта МКС.

В середине мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Позднее Рогозин сообщил о планах создания собственной космической станции после 2030 года. По его словам, на станции будут осуществляться дозаправка спутников и сборка аппаратов для освоения дальнего космоса.

В станции планируется использовать часть новых российских модулей, разрабатываемых для МКС, в том числе узловой и энергетический.

В аппарате зампреда правительства заявили, что российские специалисты проведут техническое обследование международной космической станции (МКС), на основе этого будет решаться ее будущее.

В свою очередь в пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что решение о судьбе станции пока не принято, оно будет основываться на анализе технического состояния станции.

При этом 5 апреля Соловьев сообщил, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы. "Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030, может чуть больше, мы планируем осуществлять её эксплуатацию с плавным завершением программы", - сказал Соловьев.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.