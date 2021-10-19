Камчатка расширила требования к обязательной вакцинации от COVID-19

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На Камчатке постановлением главы регионального Роспотребнадзора увеличено количество сфер, работники которых обязательно должны быть привиты от COVID-19, кроме того, процент вакцинированных сотрудников должен теперь составлять 80 процентов, а не 60, следует из сообщения ведомства.

"Список подлежащих обязательной вакцинации расширен работниками пищевой промышленности; физической культуры и спорта; строительства; промышленных предприятий. Также обязательной вакцинации теперь подлежат работники органов местного самоуправления Камчатского края и подведомственных им организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 15 ноября августа работодатели обязаны будут обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом вакцины либо однокомпонентной вакциной. До 15 декабря следует завершить вакцинацию вторым компонентом. Привиты должны быть не менее 80% от общей численности работников предприятия.

Такие меры в Роспотребнадзоре объясняют ухудшением ситуации с распространением COVID-19 в регионе. Так, за период с 27 сентября по 17 октября заболеваемость увеличилась в 1,5 раза. Показатель заболеваемости в расчете на 100 тысяч населения составил 6562,45 (21 место по РФ), что выше среднероссийского показателя на 20,5%, а показателя по Дальнему Востоку на 20,3%. По последним данным, на Камчатке зарегистрировано 20,5 тыс. случаев коронавируса, более 3,5 тыс. заболевших - дети. Летальность среди заболевших составляет 1,9%.

"Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать коллективный иммунитет. На 41 неделю текущего года вакцинировано против коронавирусной инфекции 91 тыс. 90 человек, что составляет 46,2% от плана вакцинации и 37% от численности взрослого населения. Законченную вакцинацию имеют 75 тыс. 222 человека", - говорится в сообщении.

Режим обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели на Камчатке в июле. Тогда в список подлежащих обязательной вакцинации попали, в частности, работники образования, здравоохранения, соцзащиты, соцобслуживания, сотрудники банков и почты, МФЦ, общественного транспорта, предприятий ЖКХ и энергетики, торговли, общепита, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских учреждений, сотрудники рыбопромышленного комплекса, учреждений культуры и досуга, чиновники. В каждом коллективе должны были привиться не менее 60% сотрудников.