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НИИ гриппа может до конца года начать клинические исследования своей COVID-вакцины

Препарат будет впрыскиваться в нос, никаких инъекций не потребуется

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева рассчитывает до конца года приступить к клиническим исследованиям разработанной им вакцины от коронавируса, которая впрыскивается в нос, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.

"Сейчас мы готовим документ для одобрения для проведения клинического исследования, и надеемся, что при благоприятном процессе или в конце этого года, или в начале следующего года начнем уже клинические исследования", - сказал Лиознов на пресс-конференции в среду.

"Вакцина отличается от других и в этом ее плюс, она для интраназального применения, то есть она впрыскивается в нос, никаких инъекций", - уточнил он.

По его Лиознова, доклиническая фаза исследований, ранее проведенная на животных, показала "эффективность, и что не менее важно, безопасность" вакцины.

"Вакцина, кроме того, что формирует общий иммунитет, как и все остальные, она также формирует иммунную защиту во входных воротах возбудителя: мы говорим о носоглотке, о ротоглотке, и в ответ на тот антиген, который мы вводим, будет формироваться и Т-клеточный, и гуморальный иммунитет", - добавил директор института гриппа.

Ранее Лиознов заявлял, что фаза клинических исследований разработанной в НИИ гриппа вакцины может начаться осенью.

В настоящее время в РФ зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона Н", разработанные государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 22 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
НИИ гриппа имени Смородинцева Коронавирус Дмитрий Лиознов

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