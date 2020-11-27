Басманный суд заочно арестовал совладелицу "ВИМ-Авиа"

Следствие ранее объявило Светлану Мурсекаеву в международный розыск

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест совладелицы компании "ВИМ-Авиа" Светланы Мурсекаевой, обвиняемой в мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Мурсекаевой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным суда, следствие ранее объявило Мурсекаеву в международный розыск.

Совладелице "ВИМ-Авиа" заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено ранее СК РФ по факту хищения средств пассажиров работниками авиакомпании.

Как считают следователи, "ВИМ-Авиа" под руководством совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды".

По версии следствия, руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

"В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Р.Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании составили более 2,5 млрд рублей", - сообщала ранее представитель СК Светлана Петренко.

Рашиду Мурсекаеву СК предъявил заочное обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшее для контрагентов компании ущерб на сумму около 800 млн рублей (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Мурсекаев покинул Россию в сентября 2017 года.

"ВИМ-Авиа" прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем. Заявление о банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, наблюдение введено 19 февраля 2018 года. Арбитражный суд Татарстана 26 сентября 2018 года признал ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство.