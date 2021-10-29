Работникам "ВИМ-Авиа" выплатили долг по зарплате, возникший в 2017 году

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Более тысячи бывших работников авиакомпании "ВИМ-Авиа", ставшей банкротом, получили зарплату, которая не выплачивалась им с 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По результатам принятых Приволжской транспортной прокуратурой мер 1 118 работникам предприятия в период с июля по октябрь 2021 года выплачена заработная плата в сумме 281,5 млн рублей, несмотря на позицию Следственного комитета РФ об отсутствии оснований для снятия ареста с имущества авиакомпании", - сказали в надзорном ведомстве.

Там пояснили, что долги по зарплате в авиакомпании возникли еще в 2017 году, и по состоянию на 1 июля 2021 года перед 1278 работниками оставалась задолженность в размере 316 млн рублей.

Там уточнили, что "ввиду отсутствия у конкурсного управляющего авиакомпании актуальных реквизитов остальных работников в настоящее время осуществляется перевод остатка невыплаченных денежных средств на депозит нотариуса". Когда сотрудники сообщат эти сведения, им перечислят оставшийся долг по зарплате.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" была создана в 2002 году, она выполняла регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Она прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем. Заявление о банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, процедура наблюдения была введена 19 февраля 2018 года, конкурсное производство было открыто 26 сентября 2018 года.

Правоохранительные органы считают, что в банкротстве компании виновны совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы, гендиректор Александр Кочнев, финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Мещанский суд Москвы приговорил Кочнева к 3 годам 8 месяцам колонии со штрафом в 600 тыс. рублей. Пантелеевой назначено 3,5 года колонии общего режима без штрафа. Они были освобождены в связи с фактическим отбытием наказания во время следствия. Мурсекаевы и Калашникова арестованы заочно и находятся в розыске.