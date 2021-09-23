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Хроника последних дней СССР

Замглавы Меджлиса крымских татар ужесточили обвинение по делу о диверсии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники крымского управления ФСБ предъявили новые обвинения жителю полуострова Нариману Джелялову, который является заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен).

Как сообщил в фейсбуке его адвокат Николай Полозов, теперь, по версии следствия, Джелялов обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а", ч. 2 ст. 281 УК РФ) и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе орггруппы (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

"Сегодня в ходе следственных действий управлением ФСБ по Республике Крым Нариману Джелялову было предъявлено новое обвинение", - написал Полозов.

Санкция по первой статье - от 12 до 20 лет лишения свободы, по второй - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Юрист отметил, что Джелялов не признает свою вину.

Комментарием УФСБ по республике Крым "Интерфакс" не располагает.

Изначально зампред запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса подозревался по ч.5 ст.33 (пособничество) и ч.1 ст.281 УК РФ (диверсия). Позже спецслужба предъявила ему обвинение в диверсии.

Киевский райсуд Симферополя 6 сентября постановил заключить крымчанина под стражу до 4 ноября.

Арестованы на два месяца также двоюродные братья Азиз и Асан Ахтемовы. Им инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Они дали признательные показания, но затем, по данным адвокатов, заявили, что сделали это под пытками. Власти Крыма опровергли применение насилия к фигурантам.

"Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП республики Крым "Крымгазсети" в селе Перевальное взрывное устройство и произвели взрыв", - сообщила журналистам сотрудница пресс-службы Киевского райсуда Симферополя Нина Ворончук.

ФСБ заявила 7 сентября, что диверсия готовилась с участием украинской разведки, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия), предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Госдепартамент США потребовал освободить задержанных.

В конце августа полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за повреждения газопровода в Перевальном в Симферопольском районе Крыма.

Меджлис запрещен в РФ по решению Верховного суда Крыма в 2016 году.

ФСБ Нариман Джелялов Крым

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