США потребовали освободить крымчан, задержанных по делу о повреждении газопровода

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США потребовал освободить задержанных в Крыму Наримана Джелялова, который, по данным из открытых источников, является первым заместителем главы меджлиса крымских татар (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен), и еще четырех человек, которые подозреваются в причастности к делу о повреждении газопровода.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией", - говорится в распространенном госдепом заявлении.

Russian occupation authorities continue to target those who oppose the attempted annexation of Crimea. We condemn the detention of Nariman Dhezlal & other Crimean Tatars. We call on Russia to release them now & cease its abuses in Crimea. #CrimeaIsUkraine https://t.co/vSn72I8lKc — Ned Price (@StateDeptSpox) September 6, 2021

В нем отмечается, что США во время "Крымской платформы" "подтвердили, что Крым - это Украина, и Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Житель Крыма Джелялов подозревается по двум статьям Уголовного кодекса России: "диверсия" и "пособничество" в рамках дела о повреждении газопровода, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Джелялова Эмине Авамилева.

После обысков в Крыму 3-4 сентября, помимо Джелялова, задержаны Эльдар Одаманов, Азиз и Асан Ахтемовы, Шевкет Усеинов, рассказала "Интерфаксу" адвокат Одаманова Лиля Гемеджи.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

В августе на Украине состоялся учредительный саммит так называемой "Крымской платформы" - формата консультаций и координации международных партнеров Киева с целью противодействия последствиям включения Крыма в состав России и возвращения полуострова под украинский контроль.

В 1991 году Крым после развала СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.