Замглаве Меджлиса крымских татар предъявили окончательное обвинение

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Нариману Джелялову предъявили окончательное обвинение по делу о подрыве газопровода в Крыму, сообщил в фейсбуке его адвокат Николай Полозов.

По его данным, помимо уже известных обвинений в совершении диверсии, контрабанде взрывного устройства и обороте взрывчатых веществ, совершенных в составе организованной группе, в обвинение Джелялову добавили причинение более 105 тысяч рублей ущерба компании "Крымгазсети", а также квалифицировали отключение от газа воинской части Береговой охраны Черноморского флота как подрыв обороноспособности государства.

Джелялов не признает вину.

Защита начала изучать материалы уголовного дела. Полозов считает, что дело может быть передано в прокуратуру до конца 2021 года года.

"Для тех кто хоть мало-мальски знаком с Нариманом, сразу становится очевидно, что изложенные в документе сведения являются исключительно фантазией силовиков, - отметил Полозов и добавил, что есть мнение, что его подзащитный слишком лоялен нынешним властям Крыма.

Сотрудники ФСБ ночью 4 сентября задержали в Крыму Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Утром того же дня был задержан Джелялов. Их задержали по делу об умышленном повреждении имущества, которое полиция возбудила в августе по факту взрыва газопровода "Крымгазсетей" в селе Перевальное Симферопольского района.

Ахтемовы сначала дали признательные показания, но затем, по данным адвокатов, заявили, что сделали это под давлением. Власти Крыма опровергли применение насилия к фигурантам дела.

В ФСБ заявили в начале сентября, что взрыв был диверсией, которая готовилась с участием украинской разведки.

Госдепартамент США потребовал освободить задержанных.

Меджлис крымскотатарского народа запрещен в России по решению Верховного суда Крыма в 2016 году.