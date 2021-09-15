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ФСБ уличила Меджлис крымско-татарского народа в связи с украинской разведкой

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о выявлении связи признанного экстремистским и запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" со спецслужбами Украины.

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В рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан России, причастных к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное в Крыму, получены сведения о связи Меджлиса со спецслужбами Украины, заявили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Со слов задержанных, кроме участия в подготовке диверсии Главное управление разведки (ГУР) МО Украины через "Меджлис" пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым", - заявили в спецслужбе.

ФСБ в начале сентября сообщала, что зампред запрещенного в РФ Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов и еще несколько человек задержаны по делу о подрыве газопровода в Перевальном. По данным спецслужбы, диверсия готовилась с участием украинской разведки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Все задержанные были арестованы, сказали в спецслужбе.

Крым ФСБ Украина

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