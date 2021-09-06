Замглавы меджлиса арестован в Крыму за пособничество диверсии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Киевский суд Симферополя в понедельник арестовал на два месяца жителя Крыма Наримана Джелялова, который является заместителем председателя меджлиса крымских татар (признан в России экстремистской организацией и запрещен), передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Джелялов подозревается по ч.5 ст.33 и ч.1 ст.281 (пособничество диверсии) УК РФ, вину он не признает.

Адвокат Николай Полозов просил суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным группы адвокатов, сотрудники правоохранительных органов провели 3 и 4 сентября обыски в Крыму, после которых задержали пять человек: Наримана Джелялова, двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Ахтемовым инкриминируют ч. 1 ст. 281 (диверсия). На Одаманова и Усеинова составили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции), Киевский суд Симферополя в понедельник назначил им 15 и 14 суток административного ареста.

По сведениям источника "Интерфакса", задержания проводились в рамках расследования дела о недавнем повреждении газопровода в селе Перевальное.

Официальных комментариев правоохранительных органов на этот счет пока нет.

В конце августа сообщалось, что полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за механического повреждения газопровода в Перевальном.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.