Следователи допросили техников, обслуживавших упавший под Хабаровском Ан-26

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи изъяли образцы топлива, документы и допросили технический персонал в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после потери связи с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, обломки которого найдены в четверг, сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

"По уголовному делу проведен ряд следственных действий: допрошены авиатехники ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, у которых изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет; в аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива", - говорится в сообщении.

Также назначена химическая судебная экспертиза, следователи изъяли документы по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и прогноза погоды по маршруту следования, летную и техническую документации на воздушное судно и членов экипажа.

Следственная группа готовится выехать на место происшествия.

По данным следователей, в четверг около полудня по местному времени в ходе поисков на вершине хребта Большехехцирского природного заповедника обнаружены обломки предположительно самолета Ан-26. На место направлена наземная поисково-спасательная группа.

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж из шести человек занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования.

Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

ЗАО "Летные проверки и системы" является официальным уполномоченным представителем госкорпорации по организации воздушного движения в сфере проведения летных проверок наземных средств связи. Самолет эксплуатируется с августа 1979 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию этого авиационного происшествия.