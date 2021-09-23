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Хроника последних дней СССР

Судьба экипажа Ан-26, разбившегося под Хабаровском, пока неизвестна

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели на данный момент не могут добраться до места крушения самолета Ан-26, обломки которого, предположительно, были обнаружены в четверг, о судьбе экипажа пока ничего неизвестно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

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"Предварительно, самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушному судну (участвующему в поисковой операции - ИФ) невозможно сесть в районе происшествия, так же как нельзя произвести десантирование спасателей", - отмечает пресс-служба.

К месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России.

По данным ГУ МЧС, в четверг в 11:30 по местному времени (04:30 по московскому времени) в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки, предположительно, самолета Ан-26. По уточенным данным, самолет замечен в районе горы Хребтова, высота которой свыше 900 метров.

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров. Экипаж из шести человек на самолете-лаборатории занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

ЗАО "Летные проверки и системы" является официальным уполномоченным представителем госкорпорации по организации воздушного движения в сфере проведения летных проверок наземных средств связи. Самолет эксплуатируется с августа 1979 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи в четверг допросили авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техобслуживание воздушного судна перед последним вылетом. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию этого авиационного происшествия.

Хабаровский край МЧС РФ

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