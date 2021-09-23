Зюганов намерен поднять на встрече с Путиным вопрос о дистанционном голосовании

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов намерен поднять вопрос о нарушениях и прозрачности прошедших выборов в Госдуму с учетом трехдневного и дистанционного голосования.

"Трехдневка плюс дистант - это есть то, что как двухфазная бомба, которая взорвет стабильность в обществе и окончательно опорочит ту стабильность, которую президент создавал многие годы", - сказал Зюганов в четверг на всероссийском онлайн-совещании партактива КПРФ по итогам выборов.

Он отметил, что "в ближайшее время будет встреча с президентом, мы выскажем свою точку зрения".

По мнению Зюганова, на выборах была "такая мухлевка, что трудно передать словами".

"Я думал, что власть не пойдет в этот раз на такого рода кампанию. Она не нужна ни обществу, ни президенту, ни Мишустину, ни Володину, ни Матвиенко", - отметил политик.

Он также сообщил, что в партии "надеялись, что наши 12 законопроектов, над которыми трудилась вся наша большая команда, обязательно будут рассмотрены, но ничего похожего".

Ранее сообщалось, что на 25 сентября запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно. В Москве и еще нескольких регионах выборы проходили как традиционно на избирательных участках, так и дистанционно при помощи онлайн-голосования.