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Хроника последних дней СССР

Кандидаты в депутаты от КПРФ по Москве оспорят в суде итоги электронного голосования

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Общий иск от всех 15 кандидатов от КПРФ, участвовавших в выборах в Госдуму в московских округах, планируется подать в ближайшее время, сообщил секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

"В ближайшие дни от всех 15 кандидатов КПРФ, участвовавших в выборах в округах по Москве, будет подан общий иск, в первую очередь, касающийся итогов электронного голосования в столице, а также и по ряду других вопросов", - сказал "Интерфаксу" в среду Обухов.

Он отметил, что сам тоже планирует подать иск в суд о нарушениях на выборах в его 205-м округе (Восточный административный округ).

По сведениям Обухова, ряд других кандидатов от КПРФ готовят отдельные иски по нарушениям в их округах.

"Мы еще не получили итоговых протоколов. Как только получим, обратимся в суды", - сказал секретарь ЦК.

Как уточнил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов, подача иска в суд на итоги дистанционного электронного голосования в Москве планируется 24 сентября.

"Иск готовится, мы рассматриваем разные варианты его подачи. Юристы сейчас работают над этим", - сказал Попов.

В сентябре на выборах дистанционное голосование через интернет проводилось в шести регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом", и в Москве - на собственной городской платформе. Результаты электронного голосования в столице вызвали вопросы, в том числе из-за многочасовой задержки при их подсчете.

КПРФ Госдума Москва Сергей Обухов

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