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Хроника последних дней СССР

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.

Документ датирован 22 сентября. Правительство в заключении указывает, что индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.

Кроме того, в документе отмечается, что ранее правительство уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 г.

"С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в заключении кабинета министров.

26 июля депутаты ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Думу законопроект (№1221703-7), которым предлагалось возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Авторы в пояснительной записке отмечали, что после отмены индексации с 1 января 2016 года число работающих пенсионеров сократилось с 15,3 млн до 9,6 млн человек, причем большая часть из них ушла в сферу теневой занятости.

24 августа президент РФ Владимир Путин заявил о планах индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции. "На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции – именно так, как мы и делаем ежегодно, как договорились уже несколько лет назад", - сказал Путин на пленарном заседании съезда "Единой России".

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