Поиск
Хроника последних дней СССР

Что произошло за день: четверг, 23 сентября

Рост заболеваемости коронавирусом в России, гибель экипажа Ан-26 под Хабаровском, договоренности о налоговом режиме для металлургов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ договорилось с металлургами об изменении налогового режима. Ретроспективный налог на дивиденды снят с обсуждения. Ставка акциза на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, НДПИ на железную руду - 4,8%. Ставка НДПИ будет привязана к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых, акциз на жидкую сталь также будет увязан с динамикой мировых цен. Кроме того, правительство создаст рабочую группу с участием РСПП для обсуждения налоговых инициатив.

- Число случаев COVID в России за сутки вернулось к значениям середины августа. Заболели 21 438 человек, из них в Москве - 3 445 новых случаев, это максимум с конца июля. В Кремле заявили, что введение локдауна на федеральном уровне не обсуждается.

- Правительство РФ не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В заключении говорится, что депутаты не указали источники покрытия расходов. В Минтруде РФ подчеркнули, что от идеи не отказываются, но законопроект ЛДПР отклонен как недоработанный.

- Центр имени Чумакова пообещал увеличить объемы производства "КовиВака". Минобрнауки со ссылкой на главу центра Айдара Ишмухаметова сообщило, что после прошедшей модернизации оборудования до конца года может быть выпущено 2,5 млн доз вакцины от коронавируса. Между тем Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины для подростков.

- Пленарное заседание Госдумы в новом составе запланировано на 12 октября. Перед этим 5 октября может пройти заседание Высшего и Генерального советов партии, на котором, в частности, будет рассмотрена кандидатура спикера. Источник назвал Вячеслава Володина наиболее вероятным претендентом на пост.

- Все члены экипажа рухнувшего под Хабаровском Ан-26 погибли. Разбросанные обломки самолета были обнаружены в районе горы Хребтовая. Бортовые самописцы Ан-26 найдены в приемлемом состоянии и подлежат расшифровке.

- ФАС обязала "Магнит" и "Пятерочку" снизить цены на продукты в Подмосковье. Случаи завышения цен зафиксированы в тех муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение.

- Чемпион летней Олимпиады 2012 года Билял Махов дисквалифицирован на четыре года. Борца вольного стиля в весе до 120 кг уличили в допинге.

Новости по теме

Новости

Синоптики пообещали потепление в центральной России без "бабьего лета"

Госдума нового созыва впервые соберется 12 октября

Госдума нового созыва впервые соберется 12 октября

Добыча конденсата у "Газпрома" в августе упала на 50% из-за аварий

Добыча конденсата у "Газпрома" в августе упала на 50% из-за аварий

СК начал проверку обстоятельств гибели начальника пермского главка

Источник заявил, что самоубийство главы пермского СК не связано со службой

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Мишустин напомнил металлургам о социальной ответственности

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');