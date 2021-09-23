Что произошло за день: четверг, 23 сентября

Рост заболеваемости коронавирусом в России, гибель экипажа Ан-26 под Хабаровском, договоренности о налоговом режиме для металлургов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ договорилось с металлургами об изменении налогового режима. Ретроспективный налог на дивиденды снят с обсуждения. Ставка акциза на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, НДПИ на железную руду - 4,8%. Ставка НДПИ будет привязана к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых, акциз на жидкую сталь также будет увязан с динамикой мировых цен. Кроме того, правительство создаст рабочую группу с участием РСПП для обсуждения налоговых инициатив.

- Число случаев COVID в России за сутки вернулось к значениям середины августа. Заболели 21 438 человек, из них в Москве - 3 445 новых случаев, это максимум с конца июля. В Кремле заявили, что введение локдауна на федеральном уровне не обсуждается.

- Правительство РФ не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В заключении говорится, что депутаты не указали источники покрытия расходов. В Минтруде РФ подчеркнули, что от идеи не отказываются, но законопроект ЛДПР отклонен как недоработанный.

- Центр имени Чумакова пообещал увеличить объемы производства "КовиВака". Минобрнауки со ссылкой на главу центра Айдара Ишмухаметова сообщило, что после прошедшей модернизации оборудования до конца года может быть выпущено 2,5 млн доз вакцины от коронавируса. Между тем Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины для подростков.

- Пленарное заседание Госдумы в новом составе запланировано на 12 октября. Перед этим 5 октября может пройти заседание Высшего и Генерального советов партии, на котором, в частности, будет рассмотрена кандидатура спикера. Источник назвал Вячеслава Володина наиболее вероятным претендентом на пост.

- Все члены экипажа рухнувшего под Хабаровском Ан-26 погибли. Разбросанные обломки самолета были обнаружены в районе горы Хребтовая. Бортовые самописцы Ан-26 найдены в приемлемом состоянии и подлежат расшифровке.

- ФАС обязала "Магнит" и "Пятерочку" снизить цены на продукты в Подмосковье. Случаи завышения цен зафиксированы в тех муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение.

- Чемпион летней Олимпиады 2012 года Билял Махов дисквалифицирован на четыре года. Борца вольного стиля в весе до 120 кг уличили в допинге.