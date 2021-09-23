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В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии
Фото: Минобороны

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России опровергло информацию властей Эстонии о нарушении российским самолетом А-50 при перелете из Калининградской области эстонского воздушного пространства.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

А-50 - самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Его называют "летающим радаром", или русским AWACS.

"22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером", - сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", - заявили в военном ведомстве РФ.

Ранее в четверг в пресс-службе МИД Эстонии сообщили "Интерфаксу", что российский самолет нарушил воздушное пространство республики. В связи с этим эстонский МИД вручил послу РФ Александру Петрову ноту и выразил протест.

В свою очередь пресс-служба главного штаба Сил обороны объявила, что во вторник в районе острова Вайндлоо (Vaindloo) без разрешения в воздушное пространство Эстонии вошел самолет ВКС России А50. Самолет находился над территорией Эстонии менее минуты, заявили в пресс-службе.

По данным главного штаба, это было шестое нарушение воздушной границы Эстонии российскими самолетами в текущем году.

Минобороны РФ Эстония

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