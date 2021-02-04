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Москва опровергла нарушение военным Ил-76 воздушных границ Эстонии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что 3 февраля российский военно-транспортный самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии.

3 февраля Ил-76 ВКС РФ выполнил плановый перелет по заранее согласованному маршруту на аэродром в Калининградскую область, транспондер самолета при этом был включен, сообщили в ведомстве в четверг, комментируя утверждение главного штаба сил самообороны Эстонии о якобы нарушении российским военно-транспортным самолетом воздушного пространства этой страны.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - заявили в российском военном ведомстве.

Пилоты Ил-76 находились в постоянной связи с эстонскими авиадиспетчерами, "которые ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", заметили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Эстония Ил-76

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