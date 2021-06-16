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Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что два истребителя Су-35 при полете над Балтикой не нарушали воздушного пространства Эстонии.

"Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что два Су-35 накануне, 15 июня выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

В среду пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии заявила, что во вторник два российских Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа.

В Минобороны РФ заявили, что все полеты самолетов ВКС России "выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств".

По версии эстонских военных, российские истребители находились в воздушном пространстве этой страны менее минуты. Заявляется, что у Су-35 не были включены транспондеры и отсутствовала двухсторонняя радиосвязь с авиаслужбой Эстонии.

МИД Эстонии вызвал в среду временного поверенного в делах РФ и передал ему ноту протеста.

Минобороны РФ Су-35

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