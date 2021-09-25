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Хроника последних дней СССР

С места крушения Ан-26 в Хабаровском крае изъяли "черные ящики"

С места крушения Ан-26 в Хабаровском крае изъяли "черные ящики"
Место авиакатастрофы Ан-26 в Хабаровском крае. Фото от 23 сентября
Фото: Телеграм-канал на тот момент врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следователи нашли бортовые самописцы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, сообщила в субботу пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Следственная группа с участием представителей комиссии Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места ЧП изъята техническая документация и другие средства технического контроля.

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22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска он исчез с радаров, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

Обломки Ан-26 спасатели обнаружили на следующий день с борта вертолета Ми-8, участвовавшего в поисковой операции. Добираться до места падения спасателям и следователям пришлось несколько часов. Оказалось, что все шесть членов экипажа погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиапроисшествия.

Хабаровский край Ан-26

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