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Возбуждено дело по факту обнаружения медведя в клетке в лесу в Сибири

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Иркутской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после того, как в лесу в Усть-Илимском районе нашли в запертой клетке изможденного и голодного медведя, сообщила Байкальская природоохранная прокуратура.

О медведе прокурорам на горячую линию сообщил очевидец. Проверка подтвердила его слова. Судя по состоянию медведя, в клетке он провел долгое время без еды и воды. При помощи работников охотничьего хозяйства и волонтер медведя освободили, а ловушку разобрали.

Ловушка оказалась самозапирающейся железной клеткой. В надзорном ведомстве напомнили, что использование такого оборудования законом запрещено, является видом браконьерства и не отвечает принципам гуманности.

Иркутская область Усть-Илимский район Байкальская природоохранная прокуратура

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