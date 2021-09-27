Qiwi планирует продолжить работу с букмекерами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Компания Qiwi рассчитывает продолжить работу с букмекерами через единый центр учета перевода ставок (ЕЦУП) и хочет предоставлять через него платежные решения, в том числе проводить операции по "Киви кошельку", сообщил в эфире Youtube-канала "Изолента" гендиректор компании Андрей Протопопов.

Новый ЕЦУП должен заменить два существующих в России центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Оператором одного из них является Киви банк, другого - НКО "Мобильная карта". Именно эта компания с 1 сентября 2021 года распоряжением президента назначена единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.

В середине сентября 99,99% "Мобильной карты" перешли в собственность АО "Современные платежные решения" (совместного предприятия группы ВТБ и "Центра прогресса бокса" члена исполкома Федерации бокса России, президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умара Кремлева).

"Для нас то, что произошло, честно будем говорить, больно, мы действительно теряем часть бизнеса, но мы считаем, что мы так упадем и с новой базы пойдем вверх, - заявил Протопопов. - Часть этого бизнеса, регуляторная, перешла к госбанку во многом, и мы здесь роли играть вот этой не будем, но при этом мы продолжим на самом деле работать с букмекерскими компаниями, как мы рассчитываем, предоставляя через этот новый ЕЦУП наши платежные методы, в том числе в первую очередь "Киви кошелек" как один из популярных методов платежей для игроков, которые хотят именно таким образом пополнять свои аккаунты в букмекерских конторах".

Он напомнил, что Qiwi подавала заявку на создание на ее базе ЕЦУП, хотя в компании "с самого начала понимали", что ее могут и не выбрать.

"Для нас, для компании, букмекерский бизнес - не единственное направление бизнеса. Мы развиваем и другие. Собственно, мы к этому готовились и планировали и нашу стратегию, и активности с тем, чтобы расти и развиваться, даже если мы не станем ЕЦУПом", - добавил Протопопов.

По его словам, компания готовилась к изменениям на букмекерском рынке с конца 2020 года.

Qiwi планирует развивать сегмент электронных развлечений (платежи в онлайн-играх, оплата игровых артефактов), а также такие традиционные бизнесы, как эквайринг, денежные переводы и сервисы для самозанятых. "Рынки, на которых мы работаем, и наше текущее положение позволят нам немножко с новой базы начать расти", - считает Протопопов.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 15,5 млн виртуальных кошельков и более 100 тысяч терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин, владеющий 66,6%.